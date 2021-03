Agenda curieux 2020-2021

La fonction « agenda » du site est particulièrement capricieuse… Faute de compétences ouèbes plus avancées, et comme en 2019, je vous propose de retrouver sur cette page les (principaux) évènements à l’occasion desquels vous pourrez percevoir les sons de ma voix, voire même croiser ma trogne, tout au long de ces « années covid » que sont 2020 et, donc, 2021.

Cette page sera régulièrement mise à jour, au fil des mois et des saisons.

🎙️ conférences et

🏦 rencontres et évènements de médiation

📻 interventions radio

📺 interventions TV

💻 interventions émissions web

2021

📻 18 février 2021 – La méthode scientifique (France Culture) : La fabrique de l’ignorance (58 min)

📻 27 février – La Fabrique médiatique (France Culture) : Libération sur le plus important piratages de données de santé en France. – La Fabrique médiatique Santé : fuite des données de 500 000 patients (14 min), pour parler de l’investigation menée avec trois confrères desur le plus important piratages de données de santé en France.

2020

🏦 21 janvier 2020 – 28ᵉ heures curieuZes (Paris).

🎙️ 18 février – Conférence « Fake News, l’arbre qui cache la forêt de la mésinformation », lors du séminaire interdisciplinaire Regards croisés sur les fake news en santé publique à la Maison des Sciences de l’Homme (La Plaine Saint-Denis), à 14h.



🏦 18 février – 29ᵉ heures curieuZes (Paris).

📻 21 février – Les dessous de l’infox ! (RFI) : Florian Gouthière (10 minutes).

🎙️ 10 mars – Conférence interactive « Non identifié ? Des OVNI dans les Hauts-de-France« , Le Labo, 2 rue Louis Renard (Cambrai).



🎙️ 12 mars – Conférence « Pipeaux et placebos : charlatans volontaires et involontaires » (Troyes). Université de Technologie de Troyes, rue Marie Curie, amphi N101, à 19h.

💻 28 mars – Live sur la chaîne Grand Labo : « Le journalisme scientifique à l’épreuve de la crise du coronavirus » avec Cécile Thibert, Sylvestre Huet et Florian Gouthière (89 minutes).

🎙️ 28 mars – Table ronde sur les fake news, Festival de Géopolitique de Grenoble « (R)évolutions numériques ? » (Grenoble) . (reporté au 25 mai, dans une version « en ligne », pour cause de Covid-19)

💻 9 avril – « Rencontre pro confinée » (live) proposée sur Twitter par l’École de la Médiation : Florian Gouthière (40 minutes, également rediffusée sur YouTube).

🏦 16 mai – Festival Vitry sur Science (Vitry sur Seine) : Astronomie en plein jour ! (reporté sine die pour cause de Covid-19)



💻 25 mai – Table ronde sur les fake news (initialement au programme du Festival de Géopolitique de Grenoble « (R)évolutions numériques ? »). (en ligne)



📻 15 juin – La société dans tous ses états (Radio libertaire) : Covid19 et information scientifique (90 minutes).

🏦 4 septembre – Table ronde sur l’information scientifique au ComSciCon (Université Paris-Saclay).

📻 4 décembre – La méthode scientifique (France Culture) : La « loi de Benford » démontre-t-elle une fraude électorale aux USA, comme l’ont affirmé des partisans de Donald Trump ? (15 minutes), d’après l’article publié sur ce sujet par votre serviteur dans Libération.